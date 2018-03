Tesla-Aktie: Wie sieht die charttechnische Lage beim E-Pionier aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

die Tesla-Aktie ist auf lange Sicht eindeutig auf Weg nach oben. Dies scheint sich auch so fortzusetzen. So befindet sich die 100-Wochenlinie noch deutlich über der 200-Wochenlinie. Dies spricht eindeutig für einen sehr starken Kursanstieg in der Vergangenheit, der zweifelsohne stattgefunden hat. Die Stochastik liefert uns aktuell keine Handlungsempfehlungen.

Charttechnische Analyse der Aktie: Wie sieht es auf Tagesbasis bei Tesla aus?

Ein Beitrag von Johannes Weber.