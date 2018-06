Tesla-Aktie: Wie sehen die aktuellen Entwicklungen aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auf die Frage eines Followers, ob es nicht sinnvoll wäre, eine europäische Batteriefabrik in Deutschland anzusiedeln, zeigte sich Tesla-Chef Elon Musk nicht gerade abgeneigt. Er teilte mit, dass es möglicherweise sinnvoll wäre, an der deutsch-französischen Grenze nahe der Benelux-Länder eine Fabrik aufzubauen. Musk hält es für erforderlich, insgesamt zehn bis zwölf Fabriken nach dem Vorbild der in Nevada angesiedelten Gigafactory zu ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.