Tesla Aktie: Wie hat Tesla es geschafft, Batterie-Patente von kanadischen Startup für $3 zu sichern?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) kaufte zwei Wochen vor dem „Battery Day“ des Unternehmens wichtige Patentanmeldungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Nickel-Metall-Kathoden für 3 Dollar von einer in Kanada ansässigen Firma Springpower, berichtete TechCrunch am Dienstag unter Berufung auf öffentliche Aufzeichnungen.

Was geschah

Ein Antrag enthielt Details zu einem Prozess, der dem ähnelt, den Drew Baglino, Teslas Senior Vice-President of Engineering, auf dem Battery



