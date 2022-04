Tesla-Aktie: Wie groß ist der Twitter-Effekt?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die Tesla-Aktie geriet in den letzten Wochen gehörig unter Verkaufsdruck. Die Aktie des Elektroautobauers hat seit Anfang April über zehn Prozent an Wert verloren. Ein neues Allzeithoch scheint derzeit in weiter Ferne. Was trübt die Stimmung bei Tesla? Was macht Anlegern Sorgen? Die beabsichtigte Übernahme von Twitter durch Tesla-Boss Elon Musk. Tesla-Aktionäre machen sich offenbar aus zwei Gründen Sorgen, dass… Hier weiterlesen