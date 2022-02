Tesla-Aktie: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Aktien handeln am Montag höher. Die Aktie befindet sich in einem zinsbullischen Umkehrmuster und scheint kürzlich von der 200-Tage-Linie abgeprallt zu sein. Piper Sandler hat das Rating für die Aktie auf „Overweight“ belassen und das Kursziel auf $1.350 angehoben.

Tesla stieg am Montagnachmittag bei der Veröffentlichung um 0,40% auf $863,77.

Tesla Tägliche Chartanalyse Die Aktien handeln in einem Muster, das technische