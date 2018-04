Tesla-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla ist in den zurückliegenden Tagen sehr stark geworden. Die Aktie ist auf dem Weg zu neuen Aufbruchsignalen, meinen charttechnische Analysten. Noch ist die Entwicklung nicht „sicher“, aber schon jetzt lässt sich absehen, dass gut 20 % Kursaufschlag bis zu 300 Euro möglich sind. Im Detail: Die Aktie ist am 28. März 2018 bei 209,05 Euro an einem 1-Jahres-Tief angekommen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.