Tesla-Aktie: Wichtig zu wissen!

Tesla hat am Freitag noch einmal gut 1 % verloren. Dennoch sind die Vorzeichen recht gut, meinen die Chartanalysten. Die Signale haben sich demnach verbessert, da der Wert nun den Aufwärtstrend verteidigt hat, den Chartexperten in den vergangenen Tagen festgestellt hatten. Dabei war Tesla überraschend der Sprung auf mehr als 250 Euro gelungen, was wiederum das überraschende Comeback in den Aufwärtstrend ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.