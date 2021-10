Tesla-Aktie: Wettet Michael Burry von “The Big Short” nicht mehr gegen Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der “The Big Short”-Investor Michael Burry sagte, er wette nicht mehr gegen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und dass seine Position in dem Elektrofahrzeughersteller nur ein Handel war, berichtete CNBC am Freitag.

“Ich war niemals mit Optionen in Höhe von zehn oder hunderten von Millionen auf eines dieser Unternehmen gesetzt, wie berichtet wurde. Die Optionswetten waren extrem asymmetrisch, und die Medien lagen um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung