Tesla Aktie: Weshalb Tesla Leerverkäufer optimistisch sind!

Ein riesiges 2020 wurde diese Woche für Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Investoren kumoniert, nachdem Tesla mit einer rekordhohen Marktkapitalisierung von über $625 Milliarden in den S&P 500 Index aufgenommen wurde. Die Tesla-Aktien erreichten am Freitag neue Allzeithochs durch forcierte institutionelle Käufe in den Schlussminuten und fügten den angeschlagenen Leerverkäufern von Tesla noch mehr Schmerzen zu. Tesla-Leerverkäufer bekamen am Montag eine kleine Pause, ...



