Tesla Aktie: DAS Wertpapier der Stunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Eines muss man Tesla-Chef Elon Musk lassen: Dramaturgie und hollywoodreife PR – das kann er. Denn das, was er Amerika und dem Rest der Welt am vergangenen Wochenende geboten hat, das war schon großes Kino. Nach der erfolgreichen bemannten Raumfahrt-Mission des von Musk gegründeten Unternehmens SpaceX am Samstag schießt nun auch die Tesla-Aktie in die Höhe. Das berichtete am Montag neben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung