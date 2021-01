Tesla Aktie: Wende des chinesichen Automarktes?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Elektrofahrzeug Model Y von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wird die Verkäufe ankurbeln und sich zu einem bedeutenden Disruptor des Automarktes in diesem Land entwickeln, so die Einschätzung von Analysten, wie Reuters am Montag berichtete.

Was geschah

In China – dem größten Automarkt der Welt – wurde in diesem Monat das lokal hergestellte Sport Utility Vehicle Model Y zu einem Preis von 339.900 RMB



