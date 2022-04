Tesla-Aktie: Welches Muster zeigt sich?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) brach am Montagmorgen um 4,36% ein, als Überreaktion auf den S&P 500, der zu Beginn der Handelssitzung um 0,53% einbrach. Seit dem 4. April wird der EV-Hersteller in einem absteigenden Kanalmuster auf dem Vier-Stunden-Chart gehandelt, das zwischen zwei parallelen Trendlinien niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs aufweist. Das Muster ist kurzfristig rückläufig, kann sich aber auf dem Weg… Hier weiterlesen