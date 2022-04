Tesla-Aktie: Weiteres Rekordquartal!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) dürfte trotz branchenweiter Probleme in der Lieferkette ein weiteres Rekordquartal vermelden, da die hohen Benzinpreise mehr Käufer zu Plug-in-Modellen drängen, Bloomberg berichtet.

Nach Angaben von Bloomberg dürfte der Elektroautohersteller in den ersten drei Monaten des Jahres weltweit 309.158 Fahrzeuge ausgeliefert haben, verglichen mit 308.000 Fahrzeugen im vierten Quartal. Allerdings hat Tesla die Produktion in seinem Werk in Shanghai aufgrund



