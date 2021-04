Tesla Aktie: Weitere Folgen nach dem Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, dass Bundesermittler immer noch Informationen über den tödlichen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Unfall in Texas letzte Woche sammeln, berichtete Reuters am Donnerstag.

Was geschah

Buttigieg sagte, dass die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mit speziellen Crash-Untersuchungsteams in Kontakt ist, sowie mit Tesla und der Polizei, und der Vorfall sehr genau verfolgt werde. Das National Transportation Safety Board (NTSB) untersucht



