Tesla Aktie: NACH Weihnachten ein weiterer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist in den vergangenen Tagen zu einem der großen Weihnachtsknaller und -hammer geworden! Das Unternehmen hat mit seiner Aktie sogar die Schlagzeilen in Deutschlands Boulevard-Presse erreicht. Die „Bild“ verwies darauf, dass die „Aktienpreise durch die Decke“ gehen würden. Zu Recht. Denn auch in den USA ist am Heiligabend noch ein neuer Allzeitrekord aufgestellt worden. Alle Signale verweisen noch in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung