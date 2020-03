Tesla Aktie: Weder Fisch noch Fleisch oder warum alle Vergleiche hinken

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was passiert mit der Tesla-Aktie? Wieviel ist sie wirklich wert? Woran soll man sich orientieren? Kaum ein Wertpapier bringt festgefügte Glaubenssätze so durcheinander wie die Aktie des US-amerikanischen Elektroautopioniers. Schon mehreren sich die erste Warnungen und Mahnungen: Die Erinnerung an die Dotcom-Blase und ihren unheilvollen Ausgang werden heraufbeschworen. Beim Börsenportal „The Motley Fool“ sieht man das anders. Ein Bericht vom Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung