Tesla-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet und profitierte dabei vor allem von den jüngsten Quartalszahlen. Sie wurden vonseiten der Anleger sehr positiv aufgenommen, sodass eine mehrwöchige Seitwärtsphase beendet werden konnte. In der Folge stieg die Aktie deutlich an, sodass eine Kurslücke (Gap up) entstand. Auch die Ankündigung von Konzernchef Elon Musk, in Deutschland eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung