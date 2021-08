Tesla-Aktie: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie des E-Autobauers Tesla ist in dieser Woche wieder stärker unter Druck geraten und zwischenzeitlich sogar unter die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückgefallen. Was ist geschehen? Hintergrund ist, dass die US-Verkehrsbehörde eine Untersuchung der Fahrassistenz-Funktion, also von Teslas „Autopiloten", eingeleitet hat, nachdem es mehrere Auffahrunfälle mit Einsatzfahrzeugen gegeben hat. Betroffen von der Untersuchung sind rund 745.000 Fahrzeuge.



