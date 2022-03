Tesla-Aktie: Was ist bei Tesla in Arbeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was ist geschehen?

Elon Musk von Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) schickte seine Anhänger am Donnerstag mit einem Tweet, in dem er sagte, dass er an einem „Masterplan Teil 3“ arbeite, in ein Ratespiel.

Der prominente Tesla-Bulle und Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas teilte seine Erkenntnisse über die Aussage von Musk in einer neuen Forschungsnotiz.

Jonas rekapituliert Teslas „Masterplan“: Der erste Teil von Musks „Masterplan“ war ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung