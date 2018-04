Tesla-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Tesla hat in den vergangenen Wochen eine Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht. Nun aber könnte sich die weitere Kursrichtung entscheiden, so die Meinung von charttechnischen und auch technischen Analysten. Die Aktie gab am Donnerstag etwas nach und befindet sich damit wieder auf dem Weg nach unten. Dies ist eine Hängepartie, die aus charttechnischer Sicht schnell aufgelöst werden sollte. Denn die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.