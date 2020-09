Tesla Aktie: Was hat Elon Musk noch zu bieten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was passiert am „Battery Day“? Heute Abend ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Elon Musk der Welt Teslas Fortschritte im Bereich der für Elektroautos notwendigen Batterien präsentieren wird. Und die Erwartungen scheinen durchaus utopisch. Eine Lebensdauer von einer Millionen Meilen? Eine Energiedichte von 50 %, welche damit deutlich über der der Konkurrenz liegen würde? All dies scheint Tesla tatsächlich zugetraut zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



