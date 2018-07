Tesla-Aktie: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat in den vergangenen Handelsstunden eine fast schon unheimliche Kursbewegung erlebt. Leider, zumindest aus Sicht der meisten Investoren, ging diese in die falsche Richtung. Der Wert befindet sich demnach direkt auf dem Weg zurück in die neutrale Zone. Es gab einen Abschlag in Höhe von 7,3 %. Dies ist zu viel, um nur von einem einfachen Rücksetzer zu sprechen.

Von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.