Tesla-Aktie: Was bedeutet Guillens Ausstieg für Teslas Semis?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Abgang von Jerome Guillen, der das oft verzögerte Tesla Semi-Programm beaufsichtigte, erneuert die Frage, wann die Elektro-LKWs als mehr als Prototypen auf der Straße sein werden.

Tesla (NASDAQ:TSLA) gab Guillens Weggang am Montag in einem zweisätzigen Schreiben an die Börsenaufsichtsbehörde bekannt: “Mit Wirkung vom 3. Juni 2021 hat Jerome Guillen, President of Heavy Trucking, Tesla Inc. verlassen. Wir danken ihm für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung