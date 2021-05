Tesla Aktie: Warum nicht die Hot Wheels Version des Cybertrucks?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Eines der am meisten erwarteten Elektrofahrzeuge ist der Cybertruck von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), der voraussichtlich noch in diesem Jahr in Produktion gehen wird. Ein führendes Spielzeugunternehmen bringt zuerst eine Modellversion des Trucks zu den Verbrauchern.

Was passiert ist

Letztes Jahr kündigte Mattel Inc (NASDAQ:MAT) eine ferngesteuerte (R/C) Version des Tesla Cybertrucks an. Das Spielzeug, das sich verzögert hat, wird am Freitag, den 21. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung