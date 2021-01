Tesla Aktie: Warum dieser Enphase Energy-Analyst nach dem Tesla-getriebenen Ausverkauf optimistisch ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Enphase Energy":

Am 15. Januar brachte Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) seinen Tesla Solar Inverter auf den Markt, und die Nachricht ließ die Aktien von Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) und Solaredge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG) aufgrund der Sorge vor neuer Konkurrenz abstürzen. Dennoch sagte BofA Securities-Analyst Aric Li am Dienstag, dass Investoren die Delle in der Enphase-Aktie ruhig kaufen sollten.

Risiken der Konkurrenz

Eines der größten Risiken für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung