Tesla Aktie: Warum Tesla vielleicht mit Workhorse und Nikola Motors fusionieren muss!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Marktanteil von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) bei Elektrofahrzeugen (EV) ist in Gefahr. Die Konkurrenz durch andere Hersteller von Elektrofahrzeugen wie Nio Inc (NYSE:NIO), Li Auto Inc (NASDAQ:LI) und Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) wird immer stärker. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Teslas intensivste Konkurrenz in den nächsten Jahren von älteren Fahrzeugmarken kommen wird, da diese sich in den EV-Raum bewegen.

Im Jahr 2021 haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung