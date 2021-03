Tesla Aktie: Warum Tesla Bitcoin akzeptiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc.'s (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk gab am Mittwoch in einem Tweet bekannt, dass der EV-Hersteller begonnen hat, Bitcoin-Zahlungen für Autokäufe zu akzeptieren. Die Ankündigung kommt innerhalb von eineinhalb Monaten, nachdem das Unternehmen zum ersten Mal gesagt hat, dass es in Bitcoin als Geldreserve investiert und in Zukunft Bitcoin-Zahlungen akzeptieren wird. Wedbush-Analyst Daniel Ives behielt ein "Neutral"-Rating für Tesla mit einem Kursziel



