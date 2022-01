Tesla Aktie: Warum die Tesla-Aktie nach dem Auslieferungsknall aufsteigen könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) erholt sich am Montag, nachdem der Autohersteller Rekordauslieferungen für das vierte Quartal und das gesamte Jahr gemeldet hat, die die Schätzungen der Analysten übertroffen haben. Das Technologie- und Elektrofahrzeugunternehmen lieferte im vierten Quartal 308.600 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem dritten Quartal und einem Anstieg von 71 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Marktkonsens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung