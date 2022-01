Tesla Aktie: Warum JPMorgan das Kursziel für Tesla um 18% angehoben hat!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman erhöhte das Kursziel für Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) von $250 auf $295 und bestätigte die Untergewichtung. Das Kursziel impliziert einen Abwärtstrend von 72,1%. Nachdem Tesla für das vierte Quartal deutlich stärkere Auslieferungen als erwartet” gemeldet hatte, hob Brinkman die Schätzungen an. Tesla lieferte in Q4 308.600 Fahrzeuge aus, weit über dem Konsens von 265.701 $ und den 227.586, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung