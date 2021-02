Tesla-Aktie: Warum Investoren zweifeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) setzte seine Erholung von den Tiefstständen am Dienstagmorgen fort, aber die Aktie bleibt unten etwa 14.8% seit der Ankündigung, dass das Unternehmen $1.5 Milliarden von Bitcoin (CRYPTO:BTC) am Feb. 8 gekauft hat.

Bitcoin-Preise verletzen Tesla nicht

Colas sagte, dass die relativ kleine Bitcoin-Investition von 1,5 Milliarden Dollar kein großes Risiko für Teslas Bilanz darstellt, da Tesla Ende 2020 rund 19,4



