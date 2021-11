Tesla-Aktie: Warum Dan Ives sein Tesla-Bullen-Kursziel auf $1.800 anhob!

Der CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), Elon Musk, macht am Montag Schlagzeilen, nachdem er am Wochenende auf Twitter eine Umfrage zum Verkauf von Tesla-Aktien veröffentlicht hat.

Musk fragte seine Follower auf Twitter, ob sie den Verkauf von 10 % seiner Tesla-Aktien unterstützen. “Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, egal wie sie ausgeht”, sagte Musk in einem Folge-Tweet.

In letzter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung