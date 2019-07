Tesla-Aktie: War das nun endlich der Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Mittwoch hat die Tesla-Aktie einen wichtigen Erfolg gefeiert. Nach mehreren gescheiterten Versuchen konnte der Abwärtstrend endlich nach oben durchbrochen werden. Gleichzeitig wurde auch die 50-Tagelinie (EMA50) überwunden. Der Ausbruch muss in den nächsten Tagen (am Donnerstag war in den USA Nationalfeiertag) erst noch bestätigt werden, kann jedoch den lang ersehnten Befreiungsschlag bedeuten. Die Aktie befindet sich bereits seit Anfang Juni ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



