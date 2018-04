Tesla-Aktie: Wahnsinn, was hier nun passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla war am Freitag noch etwas eingeknickt. Dennoch ist die Aktie sehr rasch wieder in eine deutlich positive Verfassung gekommen, heißt es vonseiten der Chartanalysten. Diese erwarteten in diesen Tagen eigentlich eine Fortsetzung des Abwärtstrends, mussten sich aber zuletzt von der unwahrscheinlicheren Variante einer raschen Erholung überzeugen lassen. Die Aktie ist von gut 209 Euro wieder in Richtung 250 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.