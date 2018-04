Tesla-Aktie: Vorsicht heiß!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat zuletzt einige Analysten und sicherlich auch Investoren wieder einmal enttäuscht. Vermeintlich waren die Kurse bereits zurück auf dem Weg in Richtung eines charttechnischen Aufwärtstrends. Dabei allerdings handelt es sich möglicherweise um eine Bullen-Falle. Denn die Kurse sind nun am Dienstag um mehr als 5 Euro nach unten gesackt, was einem Minus von mehr als 2,4 % entspricht. Am Mittwoch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.