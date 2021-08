Tesla-Aktie: Mit Vollgas in die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Finanztrends Video zu Walt Disney



mehr >

Als Tesla in den 2000er Jahren bereits an der elektrischen Revolution in der Autobranche arbeitete, wurde das Unternehmen von vielen belächelte. Daran änderte auch der Einstieg von Elon Musk im Jahr 2004 nur wenig, der damals weitaus weniger bekannt war als heutzutage. Viele sagten dem Unternehmen den baldigen Untergang voraus und tatsächlich war es davon das eine oder andere Mal nicht allzu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!