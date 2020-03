Tesla Aktie: Visionär gegen Virus – Virus führt

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das war klar und nur noch eine Frage der Zeit: Gegen eine Pandemie ist auch Tesla-Chef Elon Musk machtlos. Die ambitioniertesten Ziele nützen nichts, wenn die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus Fakten schaffen. In Stichworten liest sich das so: geschlossene Fabriken, niedrige Nachfrage, Analysten zweifeln Auslieferungsziele an. So könnte in etwa die Zusammenfassung eines Berichts lauten, der kürzlich auf ...



