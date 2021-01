Tesla Aktie: Viele Optionen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mit der mit Spannung erwarteten Gewinnmitteilung am Mittwoch nach der Glocke ist die Aktie von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in den letzten 7 Tagen um ca. 6% gestiegen und hat wöchentliche Optionen, die eine weitere Bewegung von ca. 7% rund um das Ereignis einpreisen.

Wie das untenstehende Options AI Diagramm der erwarteten Bewegung zeigt, mit einem Aktienkurs von ~$887 zum Zeitpunkt des Schreibens, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung