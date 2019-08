Tesla Aktie: Viel Wind um nichts – Aktie ist günstig

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Aktie: Schlechte Presse, guter Wert

Tesla hat am Montagmorgen in Europa einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. In Deutschland ging es um einen Anteil von 1,2 % nach unten. Dabei sind die Nachrichten aus den USA relativ gut. Ein Nutzer hatte öffentlichkeitswirksam einen großen Fehler benannt – der allerdings schnell behoben wurde. Dabei ging es um einen sogenannten „Dog-Modus“, der im Auto ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung