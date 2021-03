Tesla Aktie: Verkaufsschlager – Tequila-Flaschen ohne Tequila!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) verkauft in Europa und China leere Flaschen mit dem Motto “Thunderbolt”, nachdem das Unternehmen zuvor in den USA Tequilla in denselben Behältern verkauft hatte.

Was passiert ist:

Die Karaffen, die als Sammlerstücke lanciert wurden, können auf der Website von Tesla Frankreich für 150 Euro (176,77 US-Dollar) und in China für 779 RMB (119 US-Dollar) vorbestellt werden.

Im November hatte Tesla-CEO Elon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung