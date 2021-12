Tesla Aktie: Verkäufe steigen in Deutschland um über 200%!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) arbeitet am Bau der Gigafactory Berlin und der Gigafactory Texas, um die Produktion zu steigern und die Nachfrage zu decken. Obwohl Probleme die Berliner Fabrik mehrfach verzögert haben, steigen die Tesla-Verkäufe weiter an.

Das ist passiert

Wie Drive Tesla Canada berichtet, stiegen die Fahrzeugverkäufe von Tesla in Deutschland im November um 234 %. Dies geschieht, während andere Autohersteller Umsatzeinbußen hinnehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung