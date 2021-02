Tesla Aktie: Vergleich des Tesla Cybertruck mit dem R1T von Rivian!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Cybertruck von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ist eines der am heißesten erwarteten Fahrzeuge der jüngeren Vergangenheit. Die Auslieferungen des Cybertrucks, der 2019 vorgestellt wurde, sollen Ende 2021 beginnen, wobei die Produktion in größeren Stückzahlen im darauffolgenden Jahr erfolgen soll. Das stählerne Exoskelett ist kugelsicher für bis zu 9mm Munition und kommt auch mit Panzerglas, das unter normalen Umständen unzerbrechlich sein soll. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



