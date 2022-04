Tesla-Aktie: Urteil wegen eines Tweets von Elon Musk gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Bundesrichter hat entschieden, dass Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk wird nicht einer “Nachrichtensperre” unterworfen, die ihn daran hindert, über eine Klage zu diskutieren, in der behauptet wird, dass er die Aktionäre mit seinem Tweet aus dem Jahr 2018 über die Privatisierung des Elektrofahrzeugunternehmens betrogen hat, berichtete Reuters am Donnerstag. Was geschah US-Bezirksrichter Edward Chen in San Francisco bezeichnete die vorgeschlagene einstweilige Verfügung als zu weitreichend,… Hier weiterlesen