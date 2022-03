Tesla Aktie: Unternehmen erhöht die Preise!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) hat am Montag die Preise für seine Elektrofahrzeuge in den USA und China erhöht, die zweite Preiserhöhung innerhalb einer Woche inmitten des Inflationsdrucks bei Rohstoffen und Logistik.

Preiserhöhungen in den USA

Das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen Tesla hat die Preise für die gesamte Produktpalette in den USA um bis zu 12.500 Dollar erhöht, wie aus der Website des



