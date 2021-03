Tesla Aktie: Unglaubliche Verstöße!

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

Das National Labor Relations Board hat entschieden, dass Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) gegen Arbeitsgesetze verstoßen hat, als es 2017 einen Gewerkschaftsaktivisten entlassen hat. Die Bundesbehörde wies außerdem CEO Elon Musk an, einen “ungesetzlichen Tweet” im Jahr 2018 zu entfernen, in dem Tesla-Mitarbeiter bedroht wurden, die auf eine gewerkschaftliche Organisierung hofften.

Was geschah:

Die NLRB wies Tesla an, den Gewerkschaftsaktivisten Richard Ortiz wieder einzustellen und



