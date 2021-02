Tesla Aktie: Umstellung auf Lithium-Eisen-Phsphat-Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass man sich aufgrund von Lieferengpässen von Batterien mit Nickelkathoden verabschieden will, und CEO Elon Musk hat dies am späten Donnerstag in einem Tweet bekräftigt.

Was geschah

Nickel Versorgungsengpässe sind die größte Sorge für Tesla bei der Skalierung der Lithium-Ionen-Zellproduktion, sagte Musk in dem Tweet.

Der Tesla-CEO ging auch auf, um hinzuzufügen, dass dies der



