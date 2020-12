Tesla Aktie: Umstellung der Tesla-Bilanz auf Bitcoin?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), könnte seinen Aktionären einen Gefallen in Höhe von 100 Milliarden Dollar tun, indem er die Bilanz des Autoherstellers in Bitcoin umwandelt, schlug sein Micro Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) Gegenspieler Michael Saylor vor.

Was geschah

Saylor machte seine Kommentare als Reaktion auf Musks Sticheleien gegen die Apex-Kryptowährung am Sonntag. Als Antwort bot Saylor an, sein “Spielbuch” mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung