Tesla Aktie: Umso höher die Erwartung, umso stärker die Enttäuschung …!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wieder einmal war Tesla in den letzten Monaten in die Negativschlagzeilen geraten: So musste das Unternehmen zu Jahresbeginn einen Nettoverlust von 702 Millionen Dollar verkünden – wegen Problemen bei der Auslieferung des Hoffnungsträgers Model 3. Zudem gingen im April die Verkaufszahlen auf dem wichtigsten Einzelmarkt China gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 18 Prozent zurück.

Ende April ging dann auch noch ein abgestelltes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung