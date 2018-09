Tesla Aktie: US-Börsenaufsicht nimmt Musk ins Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Aufgrund eines möglichen Wertpapierbetrugs hat in den USA die Börsenaufsicht SEC eine Klage gegen Tesla-Chef Elon Musk eingereicht. Gefordert wird darin nicht weniger, als den amtierenden CEO des Unternehmens zu entfernen. Vor dem Bezirksgericht in Manhattan wurde gar darum gebeten, Musk eine Sperre aufzuerlegen, welche ihn an der Ausübung eines Amtes als Aufsichtsrat oder Vorstand einer börsennotierten Firma hindert.

Wenig überraschend sorgt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.