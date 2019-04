Tesla Aktie: UBS sieht fairen Wert bei 200 USD!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auch in der aktuellen Woche wird die Tesla Aktie ganz schön hin und her gewirbelt. Der Kurs ist auf dem Weg nach unten und das liegt nicht nur an der negativen Meldung von der UBS. Die Gigafactory soll auf Eis liegen und damit vielleicht auch die großen Batteriepläne von Tesla? Vielleicht, auf jeden Fall trennen sich die Anleger von der Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.