Tesla Aktie: Teslas Produktionsweg holprig!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Loup Ventures-Analyst Gene Munster sagte am Sonntag, dass die Wachstumsrate der Auslieferungen von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in diesem Jahr weiter ansteigen und die der meisten Autohersteller übertreffen wird.

Was geschah

Munster erwartet, dass die Auslieferungswachstumsrate des von Elon Musk geführten Unternehmens im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr in der Größenordnung von 40% liegen wird. Die Wachstumsrate wird die anderer Autofirmen um das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung